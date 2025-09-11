Непальских министров эвакуировали с помощью вертолета и веревок

Власти Непала провели экстренную эвакуацию высокопоставленных чиновников и политиков с членами их семей с помощью военных вертолетов в разгар массовых беспорядков, сообщает Times of India. Людям пришлось подниматься на борт по спущенным веревочным лестницам.

Издание опубликовало кадры, на которых запечатлены моменты эвакуации. На видео видно, как несколько человек, рискуя жизнью, карабкаются по веревкам к уже взлетающему вертолету. Операция проходила под аккомпанемент протестных возгласов тысяч демонстрантов, наблюдавших за происходящим с земли. Точные имена и должности эвакуированных чиновников в сообщении не уточняются.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на стабилизацию ситуации в Непале после запрета соцсетей, отметив, что кадры были страшными и она рассчитывает на успокоение обстановки. Расправы над государственными деятелями происходили в прямом эфире, напомнила она.

Кроме того, МИД России призвал граждан РФ пока не ездить в Непал до нормализации ситуации. Туристам, уже пребывающим в стране, рекомендовано быть осторожными и избегать людных мест.