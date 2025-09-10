Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 15:33

«Это очень страшно»: в МИД высказались о ситуации в Непале

Захарова выразила надежду на стабилизацию ситуации в Непале

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на стабилизацию ситуации в Непале после запрета соцсетей, отметив в эфире радио Sputnik, что кадры были страшными и она рассчитывает на успокоение обстановки. Расправы над государственными деятелями происходили в прямом эфире, отметила она.

То, что было вчера – история наблюдения за трагедией в прямом эфире. Весь мир наблюдал, как людей, которые еще вчера были у власти, еще вчера были общественными деятелями, политиками – назначенными, избранными – попали под прицелы объективов телефонов, их избивали, убивали. И все это было в прямом эфире. Это очень страшно, — высказалась дипломат.

Ранее политолог Андрей Кортунов отметил, что массовые протесты в Непале возникли из-за глубокой внутренней нестабильности. Их обострение, по его мнению, спровоцировали жесткие меры властей против митингов. Первопричиной выступил запрет соцсетей, но силовое подавление привело к радикализации протестующих и расширению их требований.

Кроме того, МИД России призвал граждан РФ пока не ездить в Непал до нормализации ситуации. Туристам, уже пребывающим в стране, рекомендовано быть осторожными и избегать людных мест.

