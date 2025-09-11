Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 16:55

Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки — всегда мало

Ароматная домашняя выпечка из ржаной муки все чаще появляется на столе у тех, кто ценит необычные сочетания и натуральные продукты. Особенно интересным получается песочное печенье из ржаной муки, ведь оно сохраняет характерный ореховый вкус ржи и нежную текстуру.

Для приготовления такого лакомства нужны самые простые продукты. На 200 г ржаной муки берется 100 г пшеничной муки, 150 г сливочного масла, 120 г сахара, 1 яйцо и щепотка соли. Чтобы печенье получилось более ароматным, можно добавить немного ванильного сахара или корицы.

Сначала масло должно стать мягким, его соединяют с сахаром и тщательно растирают. Затем добавляется яйцо, и масса перемешивается до однородности. Всыпается смесь ржаной и пшеничной муки с солью, после чего тесто быстро замешивается. Оно получается пластичным и немного темнее обычного из-за ржи.

Тесто заворачивается в пленку и убирается в холодильник на 30 минут. После этого его раскатывают толщиной около 5 мм и вырезают фигурки. Печенье выкладывают на противень и выпекают при 180 градусах около 12–15 минут.

Готовая выпечка из ржаной муки радует хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Такое песочное печенье хорошо подходит к чаю, кофе или молоку. Оно долго сохраняет свежесть, а благодаря ржаной муке приобретает необычный вкус, который отличает его от классических вариантов.

Ранее мы поделились рецептом аппетитных маффинов из ржаной муки с яблоками.

