01 ноября 2025 в 19:10

Политолог допустил, что ждет окруженных в Красноармейске солдат ВСУ

Политолог Корнилов: гарнизон ВСУ в Красноармейске обречен на гибель или плен

Из-за сокрытия информации и отрицания Киевом факта окружения ВСУ в Красноармейске осажденный там гарнизон обречен на гибель или плен, таким мнением поделился с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. По его словам, разговоры в украинском обществе о деблокаде ситуацию никак не изменят.

Киев, вероятно, будет дожидаться полного уничтожения своих войск, а затем задним числом признает потерю позиций, как это уже неоднократно случалось. Яркий пример — отрицание окружения войск в Мариуполе, несмотря на очевидность ситуации для всего мира. Попытки пробиться из окружения, вероятно, уже не имеют смысла для тех, кто там остался. Перед ними стоят два варианта: либо сдаться, либо погибнуть, — сказал Корнилов.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские бойцы отразили атаку противника в Красноармейске в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения. При этом было уничтожено восемь солдат ВСУ.

Ранее ВС РФ пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины. Это произошло в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск в Донецкой Народной Республике.

