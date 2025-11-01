Пачка творога и немного муки. Пеку творожное печенье «Венское» — вкусное, нежное. Такое ела в ресторанчике в Европе

Это «Венское» печенье — нечто среднее между песочным и творожным, с легкой кислинкой и ванильным послевкусием. Оно хрустит снаружи и остается мягким внутри. И главное — готовится из простейших ингредиентов, которые всегда под рукой.

Вам понадобится: 200 г холодного творога, 200 г сливочного масла, 300 г муки, 100 г сахарной пудры, щепотка соли, ванильный экстракт. Масло нарежьте кубиками, творог пропустите через сито. Смешайте муку с сахарной пудрой и солью. Добавьте масло и творог, быстро замесите тесто руками — не переусердствуйте, иначе масло растает. Сформируйте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час. Раскатайте пласт толщиной 5–7 мм, нарежьте формочками или просто квадратиками. Выпекайте на пергаменте 15–20 минут при 180°C до легкого румянца. Дайте полностью остыть — только тогда печенье раскроет свой настоящий вкус!

