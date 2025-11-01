Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 10:09

Гагаузская выпечка, которая не надоедает. Эти кабаклы стали нашим семейным хитом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю кабаклы постоянно, потому что это идеальная выпечка — не слишком сладкая, сочная внутри и с хрустящей корочкой. Мне нравится, как простая тыква превращается в нежнейшую начинку, которая сочетается с легким тестом. Особенно выручает, когда хочется порадовать домочадцев чем-то вкусным и необычным без лишних хлопот.

Готовлю я так: 800 граммов тыквы натираю на терке, и если она слишком водянистая, обязательно отжимаю лишнюю жидкость. Замешиваю простое тесто из 550–600 граммов муки, 300 миллилитров воды, щепотки соли и 15 граммов растительного масла. Делю тесто на две части, каждую раскатываю в тонкий пласт. Смазываю поверхность маслом и выкладываю щедрый слой тыквы, посыпанной 130 граммами сахара. Аккуратно защипываю края, чтобы начинка не вытекла. Выпекаю при 180 градусах 40–50 минут, пока выпечка не подрумянится и не начнет источать неповторимый аромат. Даю кабаклы немного остыть — так их удобнее резать на порции. Подаю к чаю, и они исчезают со стола мгновенно!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
выпечка
Молдавия
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

