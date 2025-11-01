Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 19:52

В Госдуме потребовали проверить массовое убийство кошек в Петербурге

Депутат Бурматов: отравившей кошек в Петербурге грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Жительнице Санкт-Петербурга, которая могла отравить 20 бездомных кошек, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщил зампред комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что направит письма в МВД и прокуратуру с просьбой провести проверку и найти виновных.

Она совершила уголовное преступление, предусмотренное частью 2, статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. По действующему законодательству ей грозит до пяти лет лишения свободы, — сказал депутат.

Полицейские по какой-то причине не стали возбуждать уголовное дело. Бурматов пояснил, что им грозит дисциплинарное взыскание.

Ранее стало известно, что конфликт начался из-за ремонта в доме. Виктория В. начала жаловаться на то, что пенсионерки кормят животных и разводят грязь в чистом подвале. При этом те всегда следили за чистотой и мыли миски. После этого к Виктории присоединились двое мужчин-соседей, которые также пытались мешать пожилым женщинам. Утром 15 октября Виктория разбросала возле подвала вещество, напоминающее хлорку. После этого почти все животные погибли.

Госдума
животные
кошки
Cанкт-Петербург
