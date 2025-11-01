Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 19:50

В Госдуме рассказали, чем можно привлечь образованных иностранцев в Россию

Депутат Костенко назвала образовательный туризм перспективным направлением в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия может привлечь иностранных граждан образовательным туризмом, заявила на Международном научно-туристическом форуме «Открой атом» депутат Госдумы Наталья Костенко. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, страна заинтересована в обучении высококвалифицированных кадров, которые не уедут за рубеж.

Если мы говорим об иностранных туристах, то им будет интересен образовательный туризм, потому что образование у нас одно из самых конкурентоспособных в мире по соотношению «цена — качество». <…> Наша задача — не просто чтобы они отучились и уехали, а чтобы они <…> оставались, — заявила она.

По словам депутата, в России ученым легче сделать себе имя, если сравнивать со многими другими странами. Парламентарий отметила, что иностранцев также могут заинтересовать различные объекты, включая производственные площадки.

Многие такие учреждения — закрытого типа. <…> Многие предприятия сейчас должны какие-то визит-центры открывать, немного открываться людям, в том числе молодым кадрам. <…> Одновременно можно привлечь туроператоров, которые знают, куда привезти, — подытожила спикер.

Ранее председатель комитета по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что частные лица могут вкладывать средства в строительство отелей, что положительно скажется на развитии туротрасли в России. По его словам, спрос на доступные места размещения растет быстрее, чем развивается инфраструктура.
