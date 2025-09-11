В Кремле ответили по поводу инцидента с дронами в Польше

У Кремля нет новых комментариев по поводу инцидента с беспилотниками, который произошел 10 сентября в Польше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что все, что можно было сказать по этому поводу, уже заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Нет, нового комментария не будет. Главное, что его (инцидент — NEWS.ru) комментировало наше министерство обороны, оно и консультации при необходимости предложило. Вы слышали заявление Минобороны, там нечего добавить, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что в риторике Польши после истории с беспилотниками нет ничего нового. По его словам, такая риторика характерна для всех стран Европы, в данном случае это лишь ее продолжение.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши.