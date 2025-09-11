Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:06

В Кремле ответили по поводу инцидента с дронами в Польше

Песков заявил об отсутствии нового комментария по ситуации с дронами в Польше

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

У Кремля нет новых комментариев по поводу инцидента с беспилотниками, который произошел 10 сентября в Польше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что все, что можно было сказать по этому поводу, уже заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Нет, нового комментария не будет. Главное, что его (инцидент — NEWS.ru) комментировало наше министерство обороны, оно и консультации при необходимости предложило. Вы слышали заявление Минобороны, там нечего добавить, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что в риторике Польши после истории с беспилотниками нет ничего нового. По его словам, такая риторика характерна для всех стран Европы, в данном случае это лишь ее продолжение.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши.

Россия
Дмитрий Песков
Польша
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат из СО назвал женщин за рулем «телками с опилками в голове»
Военкор раскрыл значимость освобождения Сосновки
Балашихинский отравитель обратился к суду с неожиданной просьбой
IT-эксперт предупредил о новой уловке мошенников
В Госдуме оценили вероятность игры России и Украины в футбольном турнире
Телеведущий Fox News предрек конец Америки после убийства сторонника Трампа
Петербурженка набросилась с ножом на незнакомку в вагоне поезда
«Борьба впереди»: названа возможная дата завершения конфликта на Украине
«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров жестко высказался о ремейках
Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать
Российские войска превратили в груду металла израильскую станцию RADA
Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции
Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион
В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование
Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов
Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья
Как правильно выбрать колбасу: пять лучших советов
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам
Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.