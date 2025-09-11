Песков раскрыл характер военных учений России и Белоруссии Песков подтвердил, что учения РФ и Белоруссии «Запад-2025» пройдут по плану

Российско-белорусские учения «Запад-2025» состоятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, они пройдут согласно плану и не нацелены против кого-то конкретного.

Учения будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработки взаимодействия между двумя стратегическими союзниками, — уточнил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия и Белоруссия будут дальше продолжать эту линию, которая «абсолютно не является ни для кого секретом». Все эти действия не имеют направленности против третьих стран, подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков раскритиковал решение Польши о временном закрытии границы с республикой на время учений «Запад-2025». По его словам, такой шаг ударит по обычным гражданам, которые хотели попасть из одной страны в другую.

Польские власти решили закрыть погранпереходы на границе с Белоруссией на фоне проведения учений «Запад-2025». Премьер-министр европейской страны Дональд Туск пояснил, что граница будет закрыта в ночь на 12 сентября.