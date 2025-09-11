Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 12:55

В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: дата нового телефонного разговора Путина и Трампа пока не определена

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дата нового телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, беседа двух лидеров может быть быстро организована.

Нет, пока нет никаких конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что данных о сроках нового телефонного разговора Трампа и Путина пока нет. На прошлой неделе американский президент сообщил о намерении позвонить российскому лидеру.

До этого Трамп отметил, что урегулирование конфликта на Украине осложняется личной ненавистью между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Белого дома добавил, что, несмотря на хорошие отношения с российским лидером, ситуация остается сложной.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что отказ украинского лидера приехать в Москву свидетельствует о его слабости и неспособности договариваться. По его мнению, Зеленский сейчас ведет себя как нашкодивший кот, боящийся посмотреть в глаза людям.

Россия
Дмитрий Песков
Кремль
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
