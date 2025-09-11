В Кремле раскрыли экономическое положение России Песков: ситуация в российской экономике надежна и предсказуема

Россия сохраняет макроэкономическую стабильность на фоне турбулентности мировой экономики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, внутренняя ситуация остается надежной и предсказуемой, несмотря на колебания валютных курсов и внешние вызовы, передает ТАСС.

Макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой. Несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике, — считает представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что мировая экономика вынуждена иметь дело с тарифными войнами, последствия которых никто не может полноценно просчитать. Он отметил, что это касается не только Бразилии, но и всех участников глобального рынка, включая инициаторов и жертв торговых конфликтов.

