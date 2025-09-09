Названы важные достижения российской экономики

Российские компании значительно усилили ESG-отчетность о влиянии на экологию, что стало одним из важных достижений экономики, заявила NEWS.ru заведующая кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Людмила Черникова. По ее словам, этот прогресс является ответом на глобальный тренд и новые требования регулирования, которые делают акцент на прозрачности нефинансовой деятельности.

В последние годы в глобальной экономике наблюдается неизбывный рост внимания к вопросам устойчивого развития. В 2015 году страны–участницы Парижского соглашения взяли на себя обязательства снижать углеродный след и формировать зеленую экономику. Инвесторы и компании по всему миру стали требовать полноты нефинансовой отчетности и прозрачности ESG-практик. В российском регулировании прорывным стал 2020 год: в рамках реформы бухгалтерского учета был принят закон, расширяющий требования к раскрытию нефинансовой информации крупными компаниями. С этого момента в отчетах обязательным стало представление данных по социальным, экологическим показателям и элементам корпоративного управления, — пояснила Черникова.

Экономист отметила, что дальнейшее развитие инициативы поддержали Минэкономразвития и Банк России. Также, по ее словам, Российский союз промышленников и предпринимателей выпустил методические рекомендации и стандарты для бизнеса.

Уже в 2021 году Министерство экономического развития РФ выпустило методические рекомендации по раскрытию ESG-метрик, а в 2022–2023 годах Банк России усилил надзорные ожидания: от кредитных организаций теперь требуется анализ климатических рисков и раскрытие стресс-тестов на устойчивость к зеленым шокам. Параллельно Российский союз промышленников и предпринимателей и ведущие отраслевые ассоциации разрабатывают добровольные стандарты и шаблоны нефинансовой отчетности, — резюмировала Черникова.

