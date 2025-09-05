В Госдуме ответили, как построить экономику высоких зарплат в России

Для построения экономики высоких зарплат в России необходимо сократить разрыв в доходах богатых и бедных граждан, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, это позволит справедливо перераспределить деньги.

Мы живем, можно сказать, в европейской части, тогда почему мы при огромных природных ресурсах прозябаем в нищете, хотя должны были бы жить лучше, чем Евросоюз, у которого природных ресурсов вообще нет? Если делать экономику высоких зарплат, то надо отказаться от олигархии. Зарплаты самых богатых и бедных работников в России отличаются в 16 раз, а за рубежом — в шесть раз. В советское время высокий доход отличался от низкого где-то в четыре раза. Нужно справедливо перераспределить дегьги между всеми гражданами, чтобы не было нищих и сверхбогатых, — сказал Арефьев.

Он напомнил, что после развала СССР в России осталось около шести тысяч крупных промышленных предприятий. По словам депутата, необходимо создать материальную базу, в частности построить заводы и фабрики, чтобы у людей была возможность зарабатывать.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России средняя заработная плата уже составляет около 100 тысяч рублей. По ее словам, к 2030 году минимальный размер оплаты труда может достичь 35 тысяч рублей.