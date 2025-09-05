Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:21

В Госдуме ответили, как построить экономику высоких зарплат в России

Депутат Арефьев призвал сократить разрыв зарплат самых богатых и бедных россиян

Для построения экономики высоких зарплат в России необходимо сократить разрыв в доходах богатых и бедных граждан, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, это позволит справедливо перераспределить деньги.

Мы живем, можно сказать, в европейской части, тогда почему мы при огромных природных ресурсах прозябаем в нищете, хотя должны были бы жить лучше, чем Евросоюз, у которого природных ресурсов вообще нет? Если делать экономику высоких зарплат, то надо отказаться от олигархии. Зарплаты самых богатых и бедных работников в России отличаются в 16 раз, а за рубежом — в шесть раз. В советское время высокий доход отличался от низкого где-то в четыре раза. Нужно справедливо перераспределить дегьги между всеми гражданами, чтобы не было нищих и сверхбогатых, — сказал Арефьев.

Он напомнил, что после развала СССР в России осталось около шести тысяч крупных промышленных предприятий. По словам депутата, необходимо создать материальную базу, в частности построить заводы и фабрики, чтобы у людей была возможность зарабатывать.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России средняя заработная плата уже составляет около 100 тысяч рублей. По ее словам, к 2030 году минимальный размер оплаты труда может достичь 35 тысяч рублей.

деньги
доходы
Россия
экономика
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Восточную Европу призвали к ответным мерам после атак ВСУ на «Дружбу»
Футбол превратился в хаос из-за нашествия пчел
Израиль начал наносить удары по жилым домам
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.