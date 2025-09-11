Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 14:11

Лукашенко заявил, что готов обсудить освобождение осужденных с США

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/ Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул вопрос освобождения ряда осужденных в республике на встрече с представителем президента США Джоном Коулом, сообщает БелТА. Лукашенко подчеркнул, что готов «обсудить эту тему глобально», отметив обеспокоенность американской стороны.

Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально, — сказал Лукашенко.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Лукашенко сильным лидером и уважаемым человеком. В ходе общения с журналистами в Овальном кабинете он напомнил, что президент Белоруссии помиловал 16 осужденных, в том числе тех, кто совершил преступления «экстремистской направленности». Трамп выразил мнение, что Лукашенко помилует и других заключенных из разных стран. В настоящее время, по оценкам Трампа, их количество достигает 1400.

До этого Лукашенко признался, что может рассказать российскому коллеге Владимиру Путину вещи, которые ему больше никто не скажет. Политик также подчеркнул, что находится в дружеских отношениях с главой РФ. Он назвал российского лидера умным и подготовленным человеком, заверив, что ценит сложившиеся взаимоотношения.

Александр Лукашенко
заключенные
Белоруссия
США
