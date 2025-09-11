Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 15:46

Появились подробности операции ВС России по захвату моста на Днепре

ВС России взяли под контроль Антоновский железнодорожный мост на Днепре

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие 127-й бригады 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» успешно завершили операцию, установив контроль над Антоновским железнодорожным мостом, пишет ТАСС. Аналитики уже проводят параллели этой миссии с известной курской операцией «Поток».

Разведывательные подразделения проникли внутрь сооружения, нейтрализовали сопротивление противника и подняли российский флаг. Участники операции подчеркивают, что им пришлось действовать в сложных условиях: под непрекращающимся обстрелом, при сильной жаре и постоянной угрозе атак дронов.

Один из бойцов с позывным Барс рассказал, что на металлическом мосту, где зимой очень холодно, а летом невыносимо жарко, военнослужащие столкнулись с адскими условиями. Он добавил, что противник постоянно препятствовал их продвижению, используя FPV-дроны для сбросов, но, несмотря на это, бойцы выполнили поставленную задачу.

Командиры сообщили, что подготовка к этой миссии длилась несколько недель. Бойцы отрабатывали свои действия на специально построенном макете технического тоннеля моста, совершенствуя передвижения и навыки маскировки.

Эффективную поддержку наземным силам оказывали расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и подразделения радиоэлектронной борьбы, которые сбивали украинские БПЛА и обеспечивали разведчиков необходимыми боеприпасами. За проявленное мужество и героизм всем участникам этой сложной операции вручили ордена Мужества.

Ранее военнослужащие ВС РФ взяли под контроль важный для противника участок трассы в 1,5 километра. Российская армия продвинулась в южном направлении в харьковском Купянске.

СВО
ВС РФ
Днепр
мосты
