В составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также повышена огневая мощь артиллерии, сообщается на официальном сайте ведомства. Это стало возможным благодаря расширению линейки применяемого тяжелого вооружения. Крупномасштабное учение по боевому применению группировки войск Росгвардии прошло в Рязанской области. За мероприятием наблюдал глава ведомства Виктор Золотов.

Особо глава ведомства отметил, что за счет расширения линейки применяемого войсками «тяжелого» вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии, — говорится в официальном сообщении.

Ранее танк Вооруженных сил РФ установил рекорд, поразив цель на дистанции 13,3 километра. Как сообщил военнослужащий с позывным Столичный, этот результат был достигнут во время освобождения одного из населенных пунктов в зоне специальной военной операции. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

До этого в корпорации «Ростех» заявили о серьезном превосходстве российских танков над иностранными аналогами по комплексному показателю боевой эффективности. Как уточнили в компании, это касается даже самых современных зарубежных моделей. Превосходство отечественной техники подтверждается опытом специальной военной операции.