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23 июля 2025 в 08:47

В Ростехе столкнули российские танки с иностранными конкурентами

Ростех: российские танки превосходят иностранные по боевой эффективности

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Танки российского производства серьезно опережают иностранных конкурентов по комплексному показателю боевой эффективности, заявили в Ростехе. Там уточнили, что речь идет в том числе о самых современных зарубежных моделях. Превосходство отечественной техники подтверждается опытом специальной военной операции, передает ТАСС.

По подвижности наши машины превосходят большинство иностранных конкурентов. Однако этот параметр — только одна из сторон оценки. <…> По комплексному показателю отечественные танки значительно превосходят даже самые современные иностранные аналоги. Это подтверждается опытом СВО, — говорится в сообщении.

В Ростехе добавили, что показатель боевой эффективности складывается из двух факторов. К первому относятся подвижность машины, ее защищенность, огневая мощь и современность электроники. Второй показатель заключается в косвенных характеристиках, таких как адаптивность, вариативность поражаемых целей, ремонтопригодность, стоимость эксплуатации и технологичность производства.

Ранее в Омске разработали легкую огнеметную систему, которой можно будет оснащать наземный робототехнический комплекс «Омич». Комплекс способен выезжать из недоступных для остальной техники локаций и преодолевать водные преграды более метра.

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