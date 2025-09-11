Празднование Дня города в Москве
В Госдуме оценили предложение сократить поголовье домашнего скота на ЛПХ

Депутат Нилов: не стоит сокращать поголовье скота на приусадебных участках

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Регулировать количество домашних животных на личных приусадебных участках нужно избирательно, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Олег Нилов. Таким образом он оценил соответствующее предложение депутатов красноярского заксобрания. По мнению Нилова, в Москве это допустимо, но не стоит усложнять жизнь людей в регионах.

Я соглашусь с тем, что такие регионы, как Москва, Петербург, Севастополь, могут регулировать в сторону уменьшения численность скотины в ЛПХ. Ну а в некоторых регионах, где много земли — в Красноярском крае, Якутии, других сибирских областях, — там не надо вообще ограничивать. Я не сторонник усложнять жизнь немногим оставшимся на земле крестьянам, которые землю пашут, а не загорают на ней, — сказал Нилов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что расширить дачный участок можно только с официальным согласованием и соблюдением установленных правил. Он подчеркнул, что «прирезать» землю в СНТ реально лишь в том случае, если она примыкает к существующему участку.

