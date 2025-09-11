В Госдуме оценили предложение сократить поголовье домашнего скота на ЛПХ

Регулировать количество домашних животных на личных приусадебных участках нужно избирательно, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Олег Нилов. Таким образом он оценил соответствующее предложение депутатов красноярского заксобрания. По мнению Нилова, в Москве это допустимо, но не стоит усложнять жизнь людей в регионах.

Я соглашусь с тем, что такие регионы, как Москва, Петербург, Севастополь, могут регулировать в сторону уменьшения численность скотины в ЛПХ. Ну а в некоторых регионах, где много земли — в Красноярском крае, Якутии, других сибирских областях, — там не надо вообще ограничивать. Я не сторонник усложнять жизнь немногим оставшимся на земле крестьянам, которые землю пашут, а не загорают на ней, — сказал Нилов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что расширить дачный участок можно только с официальным согласованием и соблюдением установленных правил. Он подчеркнул, что «прирезать» землю в СНТ реально лишь в том случае, если она примыкает к существующему участку.