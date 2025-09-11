Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 14:20

«Она интересна»: Познер высказался об интервью Пугачевой

Журналист Познер заявил о желании посмотреть интервью с Пугачевой

Владимир Познер Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru заявил о желании посмотреть недавно вышедшее интервью с певицей Аллой Пугачевой. По его словам, артистка — весьма интересная личность.

Я это интервью [Пугачевой] пока не видел. Так что сказать что-то конкретное по нему не могу. Но я собираюсь его посмотреть, потому что Алла Пугачева мне всегда была интересна. Ранее она приходила и ко мне тоже, когда я снимал интервью. И вообще она человек интересный, — высказался Познер.

Пугачева ранее дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Во время беседы она призналась, что приняла решение покинуть Россию после того, как Минюст РФ признал иностранным агентом ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка добавила, что из-за этого в школе их дети подверглись «троллингу».

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Пугачева своими действиями демонстрирует неприязнь к России и ее гражданам. По его словам, артистка заводит дружбу с предателями, которые плюют в души россиян.

Алла Пугачева
Владимир Познер
знаменитости
певицы
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Должно становиться стыдно»: депутат о методах борьбы с алкоголизмом
Бикович объяснил интерес Запада к российскому кино
«Ботинки будешь вылизывать»: толпа подростков избила 12-летнюю девочку
В Москве задержали мужчину при передаче наркотиков в больницу
«Не помогут»: Зеленский остро высказался об американских Patriot
В Лондоне закрасили новую работу Бэнкси
Доллар резко дорожает до 90: что будет с рублем, куда вложить деньги
Появились кадры первых минут после покушения на Чарли Кирка
«Бюрократическая формальность»: в Германии высказались о назначении Бербок
«Прямое варварство»: в МИД обратили внимание на важную проблему Европы
Президент Финляндии раскрыл, чем он пожертвовал ради встреч с Зеленским
«Знак дружбы»: Трамп подписал письмо для Лукашенко необычным способом
Садовод рассказала, что можно посадить в октябре, чтобы выросло весной
Россиянка отправила мошенникам полмиллиона рублей в банках с вареньем
Названы страны, которые Запад хочет первыми вовлечь в конфликт с Россией
Китайские ученые испытали инъекцию от старости
Случайные прохожие вытащили из огня мужчину и девушку-инвалида
Представители одной страны могут заменить мигрантов из СНГ в России
Первый в России цифровой артист попал на видео с песней «Дай лапу, дай»
Названа причина смерти младенца в Юкках
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.