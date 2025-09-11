«Она интересна»: Познер высказался об интервью Пугачевой

Телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru заявил о желании посмотреть недавно вышедшее интервью с певицей Аллой Пугачевой. По его словам, артистка — весьма интересная личность.

Я это интервью [Пугачевой] пока не видел. Так что сказать что-то конкретное по нему не могу. Но я собираюсь его посмотреть, потому что Алла Пугачева мне всегда была интересна. Ранее она приходила и ко мне тоже, когда я снимал интервью. И вообще она человек интересный, — высказался Познер.

Пугачева ранее дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Во время беседы она призналась, что приняла решение покинуть Россию после того, как Минюст РФ признал иностранным агентом ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка добавила, что из-за этого в школе их дети подверглись «троллингу».

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Пугачева своими действиями демонстрирует неприязнь к России и ее гражданам. По его словам, артистка заводит дружбу с предателями, которые плюют в души россиян.