Врач раскрыл, запах какой еды привлекает мужчин

Запах пирога с тыквенной начинкой способен привлечь мужчину, заявил врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!». По его словам, аромат такой выпечки ассоциируется у них с домом и женской притягательностью.

Женщины, делайте пироги с тыквой. Мужчины будут вас любить еще больше, — отметил Продеус.

Врач назвал запах тыквы «самым привлекательным» для сильной половины. Продеус утверждает, что этот аромат улучшает кровообращение в области органов малого таза у мужчин.

Ранее уролог Наталья Мочалова заявила, что правильно подобранная диета может защитить от рака простаты. По ее словам, питаться следует овощами, морепродуктами, рыбой, пить тыквенный сок и зеленый чай.

До этого аромапрактик Юлия Ковалева заявила, что многие эфирные масла считаются сильнейшими афродизиаками. Она отметила, что их влияние происходит через центральную нервную и эндокринную системы, повышая сексуальное влечение. По ее словам, аромат через систему обоняния поступает в мозг и стимулирует синтез эндорфинов — гормонов удовольствия и счастья.