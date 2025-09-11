Празднование Дня города в Москве
Только классика: рецепт оладий из кабачков — понравится всей семье

Только классика: рецепт оладий из кабачков — понравится всей семье Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Делаем вместе с NEWS.ru вкуснейшие оладьи из кабачков. Проверенный временем классический рецепт — в нашем материале. Вы будете готовить только так!

Понадобится 1 крупный красивый кабачок; 1 яйцо курицы; 4–5 ст. л. пшеничной муки; половина средней луковицы; щепотка соли; черный перец молотый; зелень, собранная с грядки; масло для жарки (оливковое или подсолнечное).

Оладьи из кабачков готовим так: измельчаем овощ на крупной терке, солим, оставляем на 10 минут. Тщательно отожмите выделившийся сок через сито или марлю. Введите яйцо, мелко порубленный лук, измельченную зелень, приправы. Порционно добавляйте муку, добиваясь консистенции густой сметаны.

На сковородке с маслом формируйте оладьи из кабачков. В этом вам поможет столовая ложка. Держите каждый кружочек по 2–3 минуты, пока со обеих сторон не появится румяная корочка. Наслаждайтесь блюдом, добавив к нему сметану или другой любимый соус!

Ранее NEWS.ru рассказывал, как готовить маринованные грибы с брусникой.

