09 сентября 2025 в 13:03

Лесная симфония: готовим маринованные грибы с брусникой

У NEWS.ru для вас новый рецепт! Готовим к зиме маринованные грибы с необычным дополнением —- лесными ягодами.

Нужны: подосиновики/подберезовики — 1 кг, брусника — 100 г, можжевельник— 10-12 ягод, красный лук — 1/2 луковицы, мед — 1 ст. л., уксус винный красный — 80 мл, масло подсолнечное — 2 ст. л. Маринад: вода — 400 мл, соль — 1 ст. л., сахар — 1 ст. л., черный перец — 8-10 горошин, гвоздика — 3-4 бутона, лист черной смородины — 3-4 листа.

Маринованные грибы на зиму готовим так: бланшируем их в подсоленной воде (10 г/л соли) 15 минут, резко охлаждаем на ледяной бане. Делаем маринад: доводим до кипения воду с солью, сахаром, специями и листьями смородины, держим на огне 5 минут. Ввести бруснику и раздавленные ягоды можжевельника. Проварить 120 секунд для экстракции эфиров. Снять с огня, влить винный уксус.

На дно стерильных банок уложить полукольца красного лука, плотно упаковать маринованные грибы на зиму и залить кипящим маринадом. Добавить мед и масло. Укупорить. Выдержать под термоизоляцией 24 часа.

Ранее NEWS.ru писал о рецепте хреновины с васаби.

