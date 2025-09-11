Генерал раскрыл, где Украина может прятать военные самолеты

Вооруженные силы Украины могли переместить военные самолеты на приграничные аэродромы в Польше или Румынии, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. Он подчеркнул, что ВСУ проводят такие операции под видом учений.

Не исключено, что некоторые самолеты уже сейчас могли перелететь на ближайшие приграничные аэродромы в Польше или Румынии. Такая информация уже была два-три месяца назад. Они пытаются под видом учений и различных маневров выполнить такие полеты. Может быть, с целью отремонтировать или подготовить их более тщательно для работы. Допустим, если говорить о Су-24, то это для переоборудования под запуски Storm Shadow или SCALP — крылатых ракет, которые предоставляют им Великобритания и Франция, — объяснил Попов.

Генерал отметил, что на Западной Украине осталось еще много действующих аэродромов, где могут быть размещены военные самолеты. При этом маловероятно, что все укрытия находятся в исправном состоянии.

Аэродромов еще много на Западной Украине. Пример: Староконстантинов. Казалось бы, мы каждый месяц один-два раза наносим удары по нему, а он продолжает работать. Там очень мощная, разветвленная система укрытий. Их хватит практически на два авиационных полка — более 45 или 50 единиц таких укрытий. В каком состоянии они все, исправны или нет — это дело другое. Конечно, не все. По некоторым данным, какие-то просто устарели и могли выйти из строя. Понятно, что не все рабочее, но это дает возможность говорить о том, что самолеты там можно будет спрятать, — заключил Попов.

Ранее в 39-й бригаде тактической авиации ВСУ сообщили, что украинский пилот Александр Боровик разбился во время полета на истребителе Су-27. Там уточнили, что 30-летний майор погиб во время выполнения задания в Запорожской области. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.