Сожгли глаза и груди: в ЛНР секс-шоп подвергся нападению мужчин с пивом

В ЛНР местная предпринимательница жалуется, что некоторые не оценили ее бизнес. Неизвестные надругались над вывеской секс-шопа. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Подожгли грудь

В сентябре луганская бизнесвумен Алина открыла в городе Алчевске филиал своего секс-шопа «Буратино». Но позже оказалось, что выбрала не очень удачное место — рядом с магазином разливного пива.

В итоге в первые же дни открытия недоброжелатели подожгли баннер на торговом павильоне, на котором была изображена девушка в латексном костюме.

Некий мужчина подпалил растяжку на уровне груди девушки на фото. Также хулиган поджег глаза девушки.

«Малыш, пиши заявление на меня»

Но имущественным уроном дело не ограничилось. По словам Алины, один из мужчин, которых она сняла на видео и выложила в местные паблики, заявился в торговый зал и начал кричать на девушку-продавца.

«Камеры есть. Место выбрали неудачное. Просто треш. Девочку начали за попу лапать, короче, начали сзади хватать, зажимать», — рассказывает Алина.

При этом, по словам Алины, мужчина сопровождал свои домогательства угрозами подать на заведение в суд.

«Лапал моего продавца, взял за волосы, потащил. Короче, грязно просто домогался. И начал орать прямо в магазине на моего продавца. Не лично на меня, а на маленькую девочку начал гнать, что он вызовет адвокатов. Да нет, он уже написал адвокатам, что засудят меня за видео. Малыш, бери, пиши. Бери, пиши все заявления лично на меня», — говорила Алина в видео, опубликованном в Telegram-канале «Mash на Донбассе».

Надувные губы и традиционные ценности

Мнения местных жителей по поводу инцидента разделились. Многие указывали, что девушка обустроила магазин на законных оснований, а с вопросами о морали можно было бы обратиться к местным властям и депутатам Госдумы.

«Она же не просто так точку открыла. Значит, все оформлено. Если кому-то не нравится конкуренция, есть другие методы (Милонову написать). В любом случае это не повод портить чужое имущество и хватать продавца за пятую точку», — написала Анастасия.

Другие парировали, что подобные заведения недостойны того, чтобы за них вступались. Одна из пользовательниц вовсе решила прокомментировать внешность владелицы секс-шопа.

«Жаль, что вы про ценности не знаете. Видимо, мама не рассказала. И точно не относятся к традиционным ценностям надувные губы, как у надувной резиновой куклы, и понятно для чего. И мышление у нее соответствующее. Решила открыть то, о чем мыслит. Можете мне не отвечать, понимаю, что те, кто о традиционных ценностях ничего не знает, умного ничего не напишут», — заключила Марина Лебедь.

