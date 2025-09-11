Миланский салат за 5 минут: 3 ингредиента, а вкус божественный

Миланский салат — это удивительно простое блюдо, которое сочетает минимальное количество ингредиентов и максимальную выразительность вкуса. Нежные яйца, сливочный плавленый сыр и свежий зеленый горошек создают идеальный баланс текстур и оттенков. Этот салат станет настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное.

5 отварных яиц мелко нарезают кубиками. 2 плавленых сырка натирают на крупной терке. 1 банку консервированного горошка промывают и обсушивают. Пучок зеленого лука и укроп мелко рубят. Все ингредиенты соединяют в миске, заправляют 4 ст. л. майонеза, солят по вкусу. Аккуратно перемешивают, стараясь не размять горошек и яйца. Дают настояться в холодильнике 10–15 минут для гармонизации вкусов. Подают охлажденным, украсив веточкой укропа.

