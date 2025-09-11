Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 13:56

В Госдуме оценили вероятность игры России и Украины в футбольном турнире

Депутат Журова: Украина не согласится играть с Россией в футбольном турнире

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина не согласится сыграть в футбольном турнире с Россией, США и Европой, заявила NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. Спортсменка назвала призыв тренера Гуса Хиддинка правильным, при этом отметив, что они просто не пойдут на это.

Я думаю, что футбольный матч с США организовать легче всего. Может быть, подключатся какие-то европейские страны. Понимаю, что очень хочется, но в ближайшие годы, даже после окончания СВО, Украины мы так и не увидим. Может быть, их как-то сможет обязать Трамп, но вряд ли. Призыв, конечно, хороший. Хиддинк говорит о том, что мы должны быть там вне политического контекста. Тем более он работал в России, прекрасно знает и понимает страну. Говорит все правильно, но Украина просто на это не пойдет. Они нам даже руку не жмут, — заявила Журова.

Ранее выигравший со сборной России бронзовые медали Евро-2008 Хиддинк призвал Международную федерацию футбола организовать турнир с участием РФ, Украины, США и Европы.

До этого генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и США по футболу. Он отметил, что их активных участником является глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия
Украина
Европа
США
футбол
Светлана Журова
