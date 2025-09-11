Россия и США могут организовать товарищеский матч по футболу Генсек РФС Митрофанов подтвердил переговоры о подготовке матча России и США

Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и США по футболу ведутся, сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в разговоре с журналистами. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров является их активным участником, передает «Чемпионат».

Ведем активную работу по следующим соперникам. Могу подтвердить слова министра иностранных дел. Если уже об этом сказал, он является самым активным участником процесса. Мы обратились к нему в марте и сейчас ведем переговоры с его помощью, — поделился Митрофанов.

Он также отверг предложение журналистов провести матч на Аляске. Митрофанов отметил, что есть «более приспособленные места», приведя в пример Москву и Вашингтон.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что руководство ФИФА обсуждает возможность проведения товарищеского футбольного матча между Россией и США. Министр отметил, что в некоторых американских кругах такой сценарий действительно рассматривается. Он также напомнил, что США, Мексика и Канада будут принимать ЧМ по футболу в 2026 году.