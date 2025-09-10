Варить не нужно: хреновина с помидорами за считаные минуты

Яркая и насыщенная хреновина из помидоров давно стала классикой среди домашних заготовок. Ее любят за пряный вкус, свежесть и простоту приготовления. Такой соус подается к мясу, птице, гарнирам, а еще он прекрасно согревает в холодное время года.

Чтобы хреновина получилась острой и ароматной, важно правильно подобрать ингредиенты. На 2 кг спелых красных помидоров берется 250 г корня хрена, 200 г чеснока, 1,5 столовые ложки соли и 100 г сахара.

Помидоры тщательно моются и измельчаются в мясорубке или блендере до состояния пюре. Корень хрена очищается, натирается или пропускается через мясорубку вместе с чесноком. Получившуюся массу смешивают с томатным пюре, добавляют соль и сахар, после чего все хорошо перемешивается.

По желанию хреновину можно сразу разложить по стерильным банкам и хранить в холодильнике. Благодаря этому пошаговому рецепту у хреновины с помидорами получается натуральный и насыщенный вкус без уксуса и лишних добавок.

