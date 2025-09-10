Пицца Маргарита в лаваше — обалденно вкусно! 4 ингредиента и готовить в 2 раза быстрее

Пицца Маргарита в лаваше — обалденно вкусно! 4 ингредиента и готовить в 2 раза быстрее

Пицца Маргарита в лаваше — обалденно вкусно! 4 ингредиента и готовить в 2 раза быстрее! Эта невероятно простая и легкая пицца в лаваше поразит вас своим вкусом и хрустящей текстурой. Она идеально подойдет для быстрого ужина или перекуса, даря настоящее удовольствие от классического сочетания томатов, сыра и базилика без лишних калорий.

Ингредиенты

Лаваш тонкий бездрожжевой — 2 шт

Помидоры — 2 шт

Сыр Моцарелла — 200-250 г

Масло сливочное — 20 г

Базилик сушеный, соль — по вкусу

Приготовление

Лаваши слегка смажьте размягченным сливочным маслом, оставив свободными края, затем равномерно посыпьте половиной натертой на средней терке моцареллы. Выложите нарезанные кольцами помидоры, расположив их только на одной трети лаваша, после чего слегка посолите и обильно приправьте сушеным базиликом для аромата. Аккуратно, но плотно сверните лаваш рулетом, чтобы начинка не выпадала. Получившиеся рулеты обжарьте на сухой сковороде без масла по 4 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки и полного расплавления сыра внутри либо запеките в разогретой до максимальной температуры духовке в течение 10-15 минут. Подавайте пиццу немедленно, пока сыр тянется.

Ранее мы готовили мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или ужина.