Закусочный торт из лаваша за 20 минут: обалденная начинка из копченой курицы и яиц

Закусочный торт из лаваша за 20 минут: обалденная начинка из копченой курицы и яиц

Закусочный торт из лаваша за 20 минут: обалденная начинка из копченой курицы и яиц. Великолепная холодная закуска, которая украсит любой праздничный стол. Нежные слои лаваша с копчёной курицей, свежими овощами и творожным кремом создают идеальный баланс вкусов и текстур.

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 3 больших листа

Грудка копчёная — 400 г

Огурцы свежие — 2 шт.

Яйца варёные — 4 шт.

Морковь по-корейски — 150 г

Сыр твёрдый — 150 г

Сыр творожный — 300 г

Сметана — 150 г

Укроп свежий — 1/2 пучка

Чеснок — 2 зубчика

Соль — 1/2 ч. л.

Грецкие орехи — для украшения

Приготовление

Грудку и огурцы нарежьте тонкой соломкой. Яйца и сыр натрите на крупной тёрке. Для заправки смешайте творожный сыр, сметану, измельчённый укроп, чеснок и соль. На лист лаваша нанесите слой заправки, распределите часть курицы, огурцов и моркови. Накройте следующим листом. Повторите слои, чередуя начинки. Верхний слой украсьте яйцами, сыром и орехами. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Совет: для пикантности добавьте в заправку 1 ст. л. лимонного сока и щепотку паприки.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.