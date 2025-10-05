Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 10:30

Закусочный торт из лаваша за 20 минут: обалденная начинка из копченой курицы и яиц

Закусочный торт из лаваша за 20 минут: обалденная начинка из копченой курицы и яиц. Великолепная холодная закуска, которая украсит любой праздничный стол. Нежные слои лаваша с копчёной курицей, свежими овощами и творожным кремом создают идеальный баланс вкусов и текстур.

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 3 больших листа
  • Грудка копчёная — 400 г
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Яйца варёные — 4 шт.
  • Морковь по-корейски — 150 г
  • Сыр твёрдый — 150 г
  • Сыр творожный — 300 г
  • Сметана — 150 г
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Грецкие орехи — для украшения

Приготовление

  1. Грудку и огурцы нарежьте тонкой соломкой. Яйца и сыр натрите на крупной тёрке. Для заправки смешайте творожный сыр, сметану, измельчённый укроп, чеснок и соль. На лист лаваша нанесите слой заправки, распределите часть курицы, огурцов и моркови.
  2. Накройте следующим листом. Повторите слои, чередуя начинки. Верхний слой украсьте яйцами, сыром и орехами. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Совет: для пикантности добавьте в заправку 1 ст. л. лимонного сока и щепотку паприки.

