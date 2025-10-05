Закусочный торт из лаваша за 20 минут: обалденная начинка из копченой курицы и яиц. Великолепная холодная закуска, которая украсит любой праздничный стол. Нежные слои лаваша с копчёной курицей, свежими овощами и творожным кремом создают идеальный баланс вкусов и текстур.
Ингредиенты
- Лаваш тонкий — 3 больших листа
- Грудка копчёная — 400 г
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Яйца варёные — 4 шт.
- Морковь по-корейски — 150 г
- Сыр твёрдый — 150 г
- Сыр творожный — 300 г
- Сметана — 150 г
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — 1/2 ч. л.
- Грецкие орехи — для украшения
Приготовление
- Грудку и огурцы нарежьте тонкой соломкой. Яйца и сыр натрите на крупной тёрке. Для заправки смешайте творожный сыр, сметану, измельчённый укроп, чеснок и соль. На лист лаваша нанесите слой заправки, распределите часть курицы, огурцов и моркови.
- Накройте следующим листом. Повторите слои, чередуя начинки. Верхний слой украсьте яйцами, сыром и орехами. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.
Совет: для пикантности добавьте в заправку 1 ст. л. лимонного сока и щепотку паприки.
