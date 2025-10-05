Пирожки больше не леплю, готовлю на заливном тесте: курники на раз-два

Пирожки больше не леплю, готовлю на заливном тесте! Так ароматные и сытные курники готовятся на раз-два. Вкус пирожков получается нежным и насыщенным: тонкий слой теста пропитывается куриным соком, образуя сочную текстуру, а верхняя часть создает аппетитную корочку.

Рецепт: для основы смешайте в миске 250 мл кефира, 2 яйца, 3 ст. л. растительного масла, щепотку соли и постепенно введите 250 г муки с 1 ч. л. соды — должно получиться тесто консистенции густой сметаны. Для начинки обжарьте 300 г куриного фарша с 1 луковицей, добавьте 2 вареных яйца, нарезанных кубиками, 50 г отварного риса, зелень укропа, соль и перец. На сковородку выложите 2 ст. л. теста, сверху 1 ст. л. начинки, закройте ее еще 2 ст. л. теста. Жарьте до золотистой корочки с двух сторон. Или приготовьте в форме для маффинов — налейте по 1 ст. л. теста, выложите 1 ст. л. начинки и залейте еще одной ложкой теста. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета.

Эти курники хороши как горячими, так и холодными — они удобны для пикника, завтрака или перекуса. Способ приготовления избавляет от необходимости лепить каждый пирожок отдельно.

