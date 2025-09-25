Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:36

Пышные булочки с корицей: готовим рулетики без профессиональных навыков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышные булочки с корицей — это классическая выпечка, которая покоряет своим ароматом и нежностью. По этому рецепту вы приготовите рулетики из доступных ингредиентов и без профессиональных навыков.

Для приготовления замесите тесто из 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 10 г сухих дрожжей, 2 яиц и 100 г сливочного масла. Дайте тесту подойти 1,5 часа. Раскатайте его в пласт, смажьте растопленным сливочным маслом, посыпьте смесью из 100 г сахара и 2 ст. л. корицы. Сверните в рулет, нарежьте на порции и выложите в форму. Дайте подойти еще 30 минут, смажьте яйцом и выпекайте 25 минут при 180 °C.

Подавайте теплыми — эти булочки станут идеальным дополнением к утреннему кофе! Их вкус — это сочетание мягкого сдобного теста со сладкой коричной начинкой и хрустящей сахарной корочкой.

