16 сентября 2025 в 03:33

Ватрушки с творогом из слоеного теста: готовим быстро на завтрак и перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ватрушки с творогом из готового слоеного теста — это идеальный десерт для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом. В них хрустящая корочка идеально сочетается с нежной творожной начинкой. Готовим быстро на завтрак и перекус.

Рецепт: раскатайте 500 г готового слоеного теста, нарежьте на квадраты или круги. Для начинки смешайте 400 г творога, 2 яйца, 5 ст. л. сахара, щепотку ванилина и 2 ст. л. сметаны. Разложите начинку на центр каждой заготовки, загните свободные края теста внутрь. Смажьте ватрушки взбитым яйцом и выпекайте около 20 минут при 180 °C до румяности.

Секрет идеальных ватрушек — не пересушить творог: как только тесто зазолотится, доставайте их из духовки. Подавайте теплыми с чаем или молоком — они исчезнут со стола быстрее, чем успеют остыть.

Ранее стало известно, как приготовить пирог из пачки творога и трех яблок: десерт без возни с тестом и начинкой.

ватрушки
творог
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
