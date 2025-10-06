Приготовьте печень так — и не останется ни кусочка! Обалденная запеканка с яйцами и луком. Нежный и сытный пирог из куриной печени с овощами и сыром под яичной заливкой. Отличная холодная закуска для праздничного стола или сытного перекуса.
Ингредиенты
- Печень куриная — 500 г
- Морковь — 300 г
- Лук зеленый — 1 пучок
- Сыр твердый — 100 г
- Яйца — 2 шт.
Для заливки
- Яйца — 3 шт.
- Молоко — 100 мл
- Чеснок сухой — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
Приготовление
- Печень отварить до готовности и измельчить в блендере. Морковь и яйца отварить, натереть на крупной терке. Зеленый лук мелко нарезать, сыр натереть. Форму застелить пергаментом, выложить слоями: печеночная масса, морковь, яйца, зеленый лук и сыр.
- Для заливки взбить яйца с молоком, чесноком и солью, равномерно залить пирог. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Остудить в форме перед подачей.
