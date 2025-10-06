Приготовьте печень так — и не останется ни кусочка! Обалденная запеканка с яйцами и луком

Приготовьте печень так — и не останется ни кусочка! Обалденная запеканка с яйцами и луком. Нежный и сытный пирог из куриной печени с овощами и сыром под яичной заливкой. Отличная холодная закуска для праздничного стола или сытного перекуса.

Ингредиенты

Печень куриная — 500 г

Морковь — 300 г

Лук зеленый — 1 пучок

Сыр твердый — 100 г

Яйца — 2 шт.

Для заливки

Яйца — 3 шт.

Молоко — 100 мл

Чеснок сухой — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Приготовление

Печень отварить до готовности и измельчить в блендере. Морковь и яйца отварить, натереть на крупной терке. Зеленый лук мелко нарезать, сыр натереть. Форму застелить пергаментом, выложить слоями: печеночная масса, морковь, яйца, зеленый лук и сыр. Для заливки взбить яйца с молоком, чесноком и солью, равномерно залить пирог. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Остудить в форме перед подачей.

