06 октября 2025 в 12:00

Приготовьте печень так — и не останется ни кусочка! Обалденная запеканка с яйцами и луком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте печень так — и не останется ни кусочка! Обалденная запеканка с яйцами и луком. Нежный и сытный пирог из куриной печени с овощами и сыром под яичной заливкой. Отличная холодная закуска для праздничного стола или сытного перекуса.

Ингредиенты

  • Печень куриная — 500 г
  • Морковь — 300 г
  • Лук зеленый — 1 пучок
  • Сыр твердый — 100 г
  • Яйца — 2 шт.

Для заливки

  • Яйца — 3 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Чеснок сухой — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Печень отварить до готовности и измельчить в блендере. Морковь и яйца отварить, натереть на крупной терке. Зеленый лук мелко нарезать, сыр натереть. Форму застелить пергаментом, выложить слоями: печеночная масса, морковь, яйца, зеленый лук и сыр.
  2. Для заливки взбить яйца с молоком, чесноком и солью, равномерно залить пирог. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Остудить в форме перед подачей.

Ранее мы готовили печеночный торт. Обалденный и самый вкусный. Попробуете один раз и будете готовить всегда!

