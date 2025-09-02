День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 08:33

Простой рецепт классической хреновины из помидоров: готовим «Огонек»

Хреновина из помидоров Хреновина из помидоров Фото: Shutterstock/Fotodom

«Огонек» — это жгучая закуска из минимума ингредиентов. Делимся пошаговым рецептом домашней хреновины из помидоров.

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 кг
  • Хрен (корень) — 200 г
  • Чеснок — 200 г
  • Соль — 3 ст. л. или по вкусу

Способ приготовления

Стерилизуйте банки и крышки. Очищенный чеснок нарежьте четвертинками, томаты — ломтиками. Хрен очистите от кожуры. Проверните ингредиенты через мясорубку, переложите получившееся пюре в глубокую емкость. Вмешайте немного соли, попробуйте заготовку на вкус, по желанию посолите еще. Хорошо перемешайте, дайте настояться в течение 60 минут. Попробуйте закуску еще раз и, если хотите, всыпьте еще соли. Если «Огонек» получается слишком острым, разбавьте его свежим томатным пюре. Распределите закуску по банкам, герметично закройте. Хреновина из помидоров готова! Храните в холодильнике или погребе.

Ранее мы составили подборку 10 рецептов с острым перцем на зиму.

Екатерина Метелева
