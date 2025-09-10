Зеленая аджика «Гурманская» — готовим на зиму: невероятная приправа к мясу за 15 минут! Пикантная, яркая и невероятно полезная приправа, которая преобразит любое блюдо! Идеально подходит к мясу, рыбе, картофелю и даже к фаршу. Готовится быстро а радует вкусом весь год.
Ингредиенты
- Чеснок — 3-4 головки
- Лук репчатый — 3-4 крупные луковицы
- Перец сладкий зеленый — 3-4 шт.
- Перец горький зеленый — 3 стручка
- Петрушка — 1 большой пучок
- Укроп — 1 большой пучок
- Масло растительное — 1 стакан
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Уксусная эссенция — 0.5-1 ч. л.
Приготовление
- Чеснок очистить, лук нарезать четвертинками, у перцев удалить семена. Зелень тщательно промыть. Все ингредиенты пропустить через мясорубку с крупной решеткой. Добавить соль, сахар, уксусную эссенцию и растительное масло.
- Тщательно перемешать до однородности. Разложить по стерильным банкам, закрыть крышками и хранить в холодильнике.
Совет: для пикантности добавьте пучок базилика. Вкус раскрывается через 1-2 дня — дайте аджике настояться! Подавайте к шашлыку, пельменям или намазывайте на хлеб.
