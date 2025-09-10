Празднование Дня города в Москве
Зеленая аджика «Гурманская» — готовим на зиму: невероятная приправа к мясу за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зеленая аджика «Гурманская» — готовим на зиму: невероятная приправа к мясу за 15 минут! Пикантная, яркая и невероятно полезная приправа, которая преобразит любое блюдо! Идеально подходит к мясу, рыбе, картофелю и даже к фаршу. Готовится быстро а радует вкусом весь год.

Ингредиенты

  • Чеснок — 3-4 головки
  • Лук репчатый — 3-4 крупные луковицы
  • Перец сладкий зеленый — 3-4 шт.
  • Перец горький зеленый — 3 стручка
  • Петрушка — 1 большой пучок
  • Укроп — 1 большой пучок
  • Масло растительное — 1 стакан
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Уксусная эссенция — 0.5-1 ч. л.

Приготовление

  1. Чеснок очистить, лук нарезать четвертинками, у перцев удалить семена. Зелень тщательно промыть. Все ингредиенты пропустить через мясорубку с крупной решеткой. Добавить соль, сахар, уксусную эссенцию и растительное масло.
  2. Тщательно перемешать до однородности. Разложить по стерильным банкам, закрыть крышками и хранить в холодильнике.

Совет: для пикантности добавьте пучок базилика. Вкус раскрывается через 1-2 дня — дайте аджике настояться! Подавайте к шашлыку, пельменям или намазывайте на хлеб.

Ранее мы готовили помидоры и огурцы в одном маринаде «Ассорти»! Лето в банке на зиму.

