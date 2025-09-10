Зеленая аджика «Гурманская» — готовим на зиму: невероятная приправа к мясу за 15 минут

Зеленая аджика «Гурманская» — готовим на зиму: невероятная приправа к мясу за 15 минут! Пикантная, яркая и невероятно полезная приправа, которая преобразит любое блюдо! Идеально подходит к мясу, рыбе, картофелю и даже к фаршу. Готовится быстро а радует вкусом весь год.

Ингредиенты

Чеснок — 3-4 головки

Лук репчатый — 3-4 крупные луковицы

Перец сладкий зеленый — 3-4 шт.

Перец горький зеленый — 3 стручка

Петрушка — 1 большой пучок

Укроп — 1 большой пучок

Масло растительное — 1 стакан

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Уксусная эссенция — 0.5-1 ч. л.

Приготовление

Чеснок очистить, лук нарезать четвертинками, у перцев удалить семена. Зелень тщательно промыть. Все ингредиенты пропустить через мясорубку с крупной решеткой. Добавить соль, сахар, уксусную эссенцию и растительное масло. Тщательно перемешать до однородности. Разложить по стерильным банкам, закрыть крышками и хранить в холодильнике.

Совет: для пикантности добавьте пучок базилика. Вкус раскрывается через 1-2 дня — дайте аджике настояться! Подавайте к шашлыку, пельменям или намазывайте на хлеб.

