Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 14:00

«Тещиных языков» много, но этот самый вкусный: готовим закатку на зиму из огурцов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Тещиных языков» много, но этот самый вкусный: готовим закатку на зиму из огурцов! Этот пикантный салат покорит вас своим насыщенным вкусом и хрустящей текстурой. «Тещин язык» — одна из тех удачных заготовок, которая расходится моментально.

Ингредиенты

  • Огурцы — 3 кг
  • Перец сладкий — 800 г
  • Томаты — 1.5 кг
  • Чеснок — 100 г
  • Масло растительное — 150 мл
  • Уксус 9% — 70 мл
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 70-100 г

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте кружками толщиной около 3 миллиметров, сладкий перец очистите от семян, а томаты и чеснок подготовьте к переработке. Пропустите через мясорубку томаты, очищенный перец и чеснок, полученную овощную массу перелейте в кастрюлю, доведите до кипения и варите на среднем огне примерно 10 минут.
  2. Добавьте в кипящий соус нарезанные огурцы, соль, сахар и растительное масло, после чего варите салат после закипания в течение 15 минут, периодически помешивая. Влейте уксус, тщательно перемешайте и проварите еще 5 минут, затем сразу же разлейте готовый салат по стерильным банкам, закатайте крышками и укутайте в теплое одеяло до полного остывания.

Ранее мы готовили свекольно-морковную икру на зиму. Очень вкусная и простая закатка.

огурцы
овощи
закатки
соленья
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Геленджика
Делегация еще одной страны приедет в Москву на российско-арабский саммит
Минцифры пополнит белый список еще четырьмя сайтами
НАТО применила статью 4 в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
«Не собираюсь лезть»: Кадыров о работе племянника в бывшем «Даноне»
Осудившая СВО мать Тарасовой объявилась после ее задержания с наркотиками
ЕАЭС может пополниться еще одним государством
«Баба с возу — кобыле легче»: депутат о закрытии всех японских центров в РФ
Американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом
Бывший директор авиазавода возглавил производителя Aurus
В СПЧ напомнили, куда жаловаться на подозрительных мигрантов
IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян
Путин объяснил, что представляет собой забота о бойцах СВО
Стало известно о почти полном обрушении горящего в Подмосковье склада
В Иране прояснили ситуацию с доступом МАГАТЭ на ядерные объекты
Дома у убитой афроамериканцем украинки заметили лозунг Black lives matter
Мясо в тесте: как пельмени, манты и чебуреки покорили мир
Россия потребовала от ООН доказательств по событиям в Буче
«Неслучайно выходят на улицы»: политолог о массовых протестах во Франции
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки
Россия

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.