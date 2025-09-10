«Тещиных языков» много, но этот самый вкусный: готовим закатку на зиму из огурцов

«Тещиных языков» много, но этот самый вкусный: готовим закатку на зиму из огурцов

«Тещиных языков» много, но этот самый вкусный: готовим закатку на зиму из огурцов! Этот пикантный салат покорит вас своим насыщенным вкусом и хрустящей текстурой. «Тещин язык» — одна из тех удачных заготовок, которая расходится моментально.

Ингредиенты

Огурцы — 3 кг

Перец сладкий — 800 г

Томаты — 1.5 кг

Чеснок — 100 г

Масло растительное — 150 мл

Уксус 9% — 70 мл

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 70-100 г

Приготовление

Огурцы нарежьте кружками толщиной около 3 миллиметров, сладкий перец очистите от семян, а томаты и чеснок подготовьте к переработке. Пропустите через мясорубку томаты, очищенный перец и чеснок, полученную овощную массу перелейте в кастрюлю, доведите до кипения и варите на среднем огне примерно 10 минут. Добавьте в кипящий соус нарезанные огурцы, соль, сахар и растительное масло, после чего варите салат после закипания в течение 15 минут, периодически помешивая. Влейте уксус, тщательно перемешайте и проварите еще 5 минут, затем сразу же разлейте готовый салат по стерильным банкам, закатайте крышками и укутайте в теплое одеяло до полного остывания.

Ранее мы готовили свекольно-морковную икру на зиму. Очень вкусная и простая закатка.