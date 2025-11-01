Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 16:46

Эти грибы замаринуются, пока варится картошка: шампиньоны «Моментальные»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно быструю закуску — шампиньоны «Моментальные». Грибы замаринуются, пока у вас варится картошка, и станут хитом любого застолья.

Вам понадобится: 700 г свежих шампиньонов, 50 мл воды, 50 мл 9% уксуса, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 2 лавровых листа и специи по вкусу. Грибы очистите. В кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада, доведите до кипения, добавьте шампиньоны и варите после закипания 5 минут на среднем огне. Снимите с плиты, переложите в стеклянную банку, остудите.

После остывания грибы готовы к употреблению. Вкус получается сбалансированным: нежные шампиньоны с легкой кислинкой и пряными нотами, с упругой, но нежной текстурой. Такая закуска идеально подходит к картофелю, мясу или как самостоятельное блюдо.

Быстрое приготовление и насыщенный вкус делают эти маринованные грибы прекрасным решением для внезапных гостей или семейного ужина.

Ранее стало известно, как легко приготовить картофельную лазанью — блюдо в копилку простых рецептов для ужина.

Дарья Иванова
Д. Иванова
