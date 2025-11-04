Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 10:06

«Жизнеспособный путь»: важный западный гость прибыл в Киев

Посол США при НАТО Мэтью Уитэкер прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Владимир Зеленский, Мэтью Уитэкер Владимир Зеленский, Мэтью Уитэкер Фото: Социальные сети

Посол США при НАТО Мэтью Уитэкер написал в соцсети Х, что приехал в Киев. Он также рассказал, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказав ему о желании американского лидера Дональда Трампа как можно скорее установить мир в конфликте с Россией.

Мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед, — написал Уитэкер.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что боевые действия на Украине достигли тупиковой ситуации. Он призвал начать мирные переговоры, подчеркнув, что Альянс будет поддерживать Киев сколько потребуется.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указывал, что чем больше Запад потратит своих средств на поддержку Украины, тем страшнее будет конец для властей Киева. По его словам, с начала 2022 года западные страны потратили на поддержку украинского конфликта около €0,5 трлн, однако это в итоге ни на что не повлияет.

НАТО
Украина
послы
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эпидемиолог объяснил, как вакцины от коронавируса борются с онкологией
Подозреваемый в подрыве «СП» украинец объявил голодовку
Бывший солдат ВСУ раскрыл истинную роль «Азова» под Красноармейском
«Стала посмешищем»: в одной стране разразился скандал из-за поставок F-35
Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО
В Италии разгорелся скандал из-за фото премьер-министра без одежды
Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв
В Белоруссии арестовали виновника гибели семьи из России
Гигантского кита выбросило на берег на Сахалине после шторма
«Серийные убийцы»: в РПЦ высказались о сделавших аборт женщинах
Основателя «Наших» облили ряженкой со словами «свали из России»
Пашинян назвал условие для изменений в работе миссии ЕС в Армении
Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными
Ученые назвали неочевидный симптом рака
Секрет красивой фигуры: творожная запеканка в духовке без муки и манки
Важный гость из США сделал заявление после встречи с Зеленским
Глава Нижегородской области рассказал о последствиях падения обломков БПЛА
Осенний хариус в Приморье: руководство для успешной ловли
Суд высказался о дееспособности Долиной в момент продажи квартиры
Названа вероятная стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.