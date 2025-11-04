«Жизнеспособный путь»: важный западный гость прибыл в Киев Посол США при НАТО Мэтью Уитэкер прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Посол США при НАТО Мэтью Уитэкер написал в соцсети Х, что приехал в Киев. Он также рассказал, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказав ему о желании американского лидера Дональда Трампа как можно скорее установить мир в конфликте с Россией.

Мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед, — написал Уитэкер.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что боевые действия на Украине достигли тупиковой ситуации. Он призвал начать мирные переговоры, подчеркнув, что Альянс будет поддерживать Киев сколько потребуется.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указывал, что чем больше Запад потратит своих средств на поддержку Украины, тем страшнее будет конец для властей Киева. По его словам, с начала 2022 года западные страны потратили на поддержку украинского конфликта около €0,5 трлн, однако это в итоге ни на что не повлияет.