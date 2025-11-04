Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 09:05

Назван хоккеист, повторивший достижение Гретцки и Лемье в НХЛ

Коннор Макдэвид набрал 1100-е очко в НХЛ

Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 1100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщила пресс-служба лиги. Рубеж канадец преодолел в матче против «Сент-Луиса», который его команда проиграла со счетом 2:3. Для этого хоккеисту потребовалось 726 матчей — быстрее эту отметку достигали только Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Майк Босси.

Коннор Макдэвид стал четвертым по скорости игроком в истории НХЛ, набравшим 1100 очков, отдав две голевые передачи за «Эдмонтон Ойлерз», — сказано в сообщении.

Хоккеист сделал две результативные передачи, доведя свой общий показатель до 1101 очка (364 гола и 737 передач). Он стал четвертым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 1100 очков быстрее всех, и первым среди действующих спортсменов.

«Эдмонтон» выбрал 28-летнего Макдэвида первым номером драфта 2015 года. За карьеру он пять раз становился лучшим бомбардиром НХЛ, один раз — лучшим снайпером и трижды получал звание самого ценного игрока регулярного сезона.

Ранее форвард Клим Костин вернулся в омский «Авангард», подписав контракт до завершения текущего сезона. 26-летний нападающий уже выступал за команду в 2021 году, тогда он помог завоевать Кубок Гагарина.

хоккей
спорт
НХЛ
очки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СКР назвали количество оставшихся жить в Судже человек
Стал известны необычные подробности райдера Успенской
Путин подписал указы о двух новых праздниках в России
Аэропорт Тамбова снял ограничения на работу
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства видеооткрыткой
В России появился новый праздник
Ученые предупредили россиян о новой мощнейшей вспышке на Солнце
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Жесткое столкновение двух грузовиков в Приангарье попало на видео
Россиянин искромсал жену ножом из-за предстоящего развода
Южная Корея поставила точку в создании собственного ядерного оружия
На Украине начали расследование после удара по плацу во время награждения
В России предложили ввести зарплату для родителей
Назван хоккеист, повторивший достижение Гретцки и Лемье в НХЛ
Россиян поздравили с Днем народного единства из космоса
Трамп откровенно рассказал о последствиях покушения
Перенесшего гипертонический криз митрополита УПЦ снова арестовали
Китай начал выпуск воздушных автомобилей
Евросоюз уличили в страхе признать победу Путина на Украине
«Гнилая ложь»: Зеленского обвинили во вранье о ситуации на фронте
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.