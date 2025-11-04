Назван хоккеист, повторивший достижение Гретцки и Лемье в НХЛ Коннор Макдэвид набрал 1100-е очко в НХЛ

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 1100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщила пресс-служба лиги. Рубеж канадец преодолел в матче против «Сент-Луиса», который его команда проиграла со счетом 2:3. Для этого хоккеисту потребовалось 726 матчей — быстрее эту отметку достигали только Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Майк Босси.

Коннор Макдэвид стал четвертым по скорости игроком в истории НХЛ, набравшим 1100 очков, отдав две голевые передачи за «Эдмонтон Ойлерз», — сказано в сообщении.

Хоккеист сделал две результативные передачи, доведя свой общий показатель до 1101 очка (364 гола и 737 передач). Он стал четвертым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 1100 очков быстрее всех, и первым среди действующих спортсменов.

«Эдмонтон» выбрал 28-летнего Макдэвида первым номером драфта 2015 года. За карьеру он пять раз становился лучшим бомбардиром НХЛ, один раз — лучшим снайпером и трижды получал звание самого ценного игрока регулярного сезона.

