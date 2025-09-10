Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Как сохранить урожай без духовки: быстрый способ сушки болгарского перца

Высушить овощи можно даже без специальной техники — духовки или электросушилки. Для этого понадобится лишь немного терпения и доступ к свежему воздуху. Такой способ идеально подходит для болгарского перца, который поспевает к концу лета.

Как правильно подготовить перец:

  1. Тщательно промойте овощи.
  2. Очистите их от семян.
  3. Нарежьте тонкой соломкой.
  4. Разделите нарезку на порции и разложите по пищевым пакетам.
  5. Накройте заготовки марлей или мелкой сеткой, чтобы защитить от насекомых.

Если погода теплая, перец сушится всего за сутки. Уже через 24 часа его можно убрать в полотняные мешочки. Чтобы заготовка не заплесневела и была защищена от жучков, в емкость рекомендуется добавить немного апельсиновой или лимонной цедры.

Такой способ позволяет сохранить урожай без дополнительных затрат и получить вкусную, полезную заготовку на зиму.

