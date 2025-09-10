Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 11:56

Академик РАН дал советы россиянам, где найти источник идеального белка

Академик РАН Тутельян: идеальным источником белка являются мясо и рыба

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Существуют продукты с повышенным содержанием «идеального» белка, они помогут человеку поддерживать здоровье и сохранять хорошее самочувствие, заявил KP.RU академик РАН Виктор Тутельян. Эксперт пояснил, что идеальный белок, содержащий все необходимые аминокислоты, присутствует в продуктах животного происхождения. К ним относятся мясо, рыба, яйца, молоко и различные молочные продукты.

Правильное питание напоминает пазлы, которые нужно собрать воедино для нормального функционирования организма. Помимо белков, жиров и углеводов, человеку жизненно необходимы 12 витаминов и 20 аминокислот. Из них для взрослых незаменимы 8, а для детей — 12. Отмечу, что они могут поступить в организм исключительно с белковой пищей, — сказал специалист.

Тутельян подчеркнул важность регулярного потребления белка для организма. При его недостатке организм начинает использовать собственные ресурсы, в первую очередь мышечную ткань, что приводит к слабости и снижению жизненного тонуса. Поэтому даже во время диетического питания белковые продукты должны сохраняться в рационе.

Ранее профессор Игорь Берлинский говорил, что белок, клетчатка и витамины группы Омега способствуют снижению рисков развития онкологических заболеваний. По его словам, белок необходим для правильного деления клеток человеческого организма.

здоровье
питание
академики
еда
