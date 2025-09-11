Военкор раскрыл значимость освобождения Сосновки

Освобождение населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области поможет российским войскам взять Великомихайловку, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, контроль над селом даст возможность нарушить логистику ВСУ в приграничных районах.

В трех километрах к северо-западу от Сосновки — крупное село Великомихайловка на две тысячи человек, расположенное на важном перекрестке. Его необходимо брать, чтобы нарушить логистику противника в приграничье, — написал Коц.

Военкор также отметил, что довоенное население Сосновки составляло около 200 человек. Он подчеркнул, что село стало десятым населенным пунктом, освобожденным российской армией в Днепропетровской области.

Ранее Коц рассказал, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области и ликвидировали пункты управления БПЛА. По его сведениям, ВС РФ вскрыли маршруты ротации передовых позиций, точки запуска БПЛА и нанесли прицельные удары. Минобороны России эту информацию не комментировало.