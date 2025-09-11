Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:58

Военкор раскрыл значимость освобождения Сосновки

Коц: освобождение Сосновки поможет российским войскам взять Великомихайловку

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Освобождение населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области поможет российским войскам взять Великомихайловку, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, контроль над селом даст возможность нарушить логистику ВСУ в приграничных районах.

В трех километрах к северо-западу от Сосновки — крупное село Великомихайловка на две тысячи человек, расположенное на важном перекрестке. Его необходимо брать, чтобы нарушить логистику противника в приграничье, — написал Коц.

Военкор также отметил, что довоенное население Сосновки составляло около 200 человек. Он подчеркнул, что село стало десятым населенным пунктом, освобожденным российской армией в Днепропетровской области.

Ранее Коц рассказал, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области и ликвидировали пункты управления БПЛА. По его сведениям, ВС РФ вскрыли маршруты ротации передовых позиций, точки запуска БПЛА и нанесли прицельные удары. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Россия
СВО
Украина
Днепропетровская область
освобождения
сёла
значение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бикович объяснил интерес Запада к российскому кино
«Ботинки будешь вылизывать»: толпа подростков избила 12-летнюю девочку
В Москве задержали мужчину при передаче наркотиков в больницу
«Не помогут»: Зеленский остро высказался об американских Patriot
В Лондоне закрасили новую работу Бэнкси
Доллар резко дорожает до 90: что будет с рублем, куда вложить деньги
Появились кадры первых минут после покушения на Чарли Кирка
«Бюрократическая формальность»: в Германии высказались о назначении Бербок
«Прямое варварство»: в МИД обратили внимание на важную проблему Европы
Президент Финляндии раскрыл, чем он пожертвовал ради встреч с Зеленским
«Знак дружбы»: Трамп подписал письмо для Лукашенко необычным способом
Садовод рассказала, что можно посадить в октябре, чтобы выросло весной
Россиянка отправила мошенникам полмиллиона рублей в банках с вареньем
Названы страны, которые Запад хочет первыми вовлечь в конфликт с Россией
Китайские ученые испытали инъекцию от старости
Случайные прохожие вытащили из огня мужчину и девушку-инвалида
Представители одной страны могут заменить мигрантов из СНГ в России
Первый в России цифровой артист попал на видео с песней «Дай лапу, дай»
Названа причина смерти младенца в Юкках
«Это не мое»: Познер озвучил главную претензию к интервью Пугачевой
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.