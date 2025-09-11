МИД Великобритании отозвал посла США из-за скандала с Эпштейном

МИД Великобритании досрочно отозвал посла в США Питера Мандельсона в связи с обнародованными деталями его связей с Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними, сообщает Sky News. Официальное заявление об отставке дипломата министр Стивен Доути сделал в палате общин.

Назначенный на пост посла в феврале 2025 года Мандельсон был уволен после анализа электронной переписки, выявившей ранее неизвестные подробности его отношений с Эпштейном. Как отметил Доути, «глубина и масштаб этих контактов» существенно отличались от информации, предоставленной при назначении.

Ранее комитет палаты представителей Конгресса США обнародовал материалы из личного альбома финансиста Эпштейна. Среди опубликованных документов присутствует фотография, на которой Эпштейн демонстрирует банковский чек на $22,5 тысячи с подписью DJTRUMP и текстом под ней.

Между тем американские журналисты утверждали, что дружеские отношения между Трампом и Эпштейном продолжались около 15 лет — с 1990 по 2004 год. По их данным, знакомство произошло после того, как финансист приобрел недвижимость неподалеку от резиденции будущего президента.