Так картошку готовят в Италии — теперь наш любимый рецепт в семье

Так картошку готовят в Италии — теперь наш любимый рецепт в семье

Итальянский картофельный салат — это яркое и ароматное блюдо, которое сочетает нежность молодого картофеля с пикантностью средиземноморских ингредиентов. Этот салат отличается от привычных вариантов насыщенным вкусом и сочной текстурой благодаря использованию печеных перцев, маслин и ароматных трав. Идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

500 г молодого картофеля отваривают в подсоленной воде до готовности, нарезают половинками. Добавляют 3 нарезанных печеных перца, 150 г маслин, половину красной луковицы кольцами, 1 ст. л. каперсов. Для заправки смешивают 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ч. л. зернистой горчицы, соль и перец. Поливают салат заправкой, аккуратно перемешивают. Перед подачей украшают листьями базилика и кинзы.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.