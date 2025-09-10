Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:00

Так картошку готовят в Италии — теперь наш любимый рецепт в семье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Итальянский картофельный салат — это яркое и ароматное блюдо, которое сочетает нежность молодого картофеля с пикантностью средиземноморских ингредиентов. Этот салат отличается от привычных вариантов насыщенным вкусом и сочной текстурой благодаря использованию печеных перцев, маслин и ароматных трав. Идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

500 г молодого картофеля отваривают в подсоленной воде до готовности, нарезают половинками. Добавляют 3 нарезанных печеных перца, 150 г маслин, половину красной луковицы кольцами, 1 ст. л. каперсов. Для заправки смешивают 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ч. л. зернистой горчицы, соль и перец. Поливают салат заправкой, аккуратно перемешивают. Перед подачей украшают листьями базилика и кинзы.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
рецепты
салаты
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.