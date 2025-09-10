Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Баба с возу — кобыле легче»: депутат о закрытии всех японских центров в РФ

Депутат Харитонов заявил, что Россия спокойно обойдется без японских центров

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия спокойно продолжит развитие после закрытия всех японских бизнес-центров, поскольку обладает всем необходимым для самостоятельного производства, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, экс-кандидат в президенты РФ Николай Харитонов. По его словам, решение Токио не несет критических последствий для российской экономики.

Президент РФ Владимир Путин пытался урегулировать отношения с Японией, подписать договор о мире, но у них бесконечное и очень частое переизбрание премьер-министров. Нет постоянного мнения, нет политики. Буквально сегодня опять сменился премьер. Они свернули все представительства, которые обеспечивали работу тех или иных компаний в масштабах РФ. Ничего страшного не произошло. Продолжаем жить и работать. У нас все есть для самостоятельного производства, для самостоятельной работы. И без японцев обойдется наша страна. Я думаю, что баба с возу — кобыле легче, — высказался Харитонов.

Ранее генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси заявил, что Токио закрывает все шесть центров по техническому содействию проводимым в России реформам. По его словам, организации были призваны углублять отношения между двумя странами, проводили языковые курсы, бизнес-матчинги и другие мероприятия.

