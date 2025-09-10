В Tesla известного певца нашли разлагающийся труп В Лос-Анджелесе разлагающийся труп нашли в багажнике Tesla певца d4vd

В Лос-Анджелесе нашли разлагающийся труп внутри багажника автомобиля Tesla, который принадлежит американскому певцу Дэвиду Берку, более известному под псевдонимом d4vd, сообщает издание Daily Star. Сам артист в этот момент находился в мировом турне.

20-летний певец d4vd находился в разгаре мирового турне, когда полиция обнаружила отвратительно пахнущее тело внутри Tesla, зарегистрированной на исполнителя, — говорится в материале.

Издание отмечает, что припаркованный автомобиль певца привлек внимание работников эвакуатора из-за неприятного запаха. Прибывшие на место полицейские обнаружили мусорный мешок с гниющим трупом внутри переднего багажника электромобиля. Полиция не раскрыла личность жертвы, и причины, по которым тело оказалось в автомобиле, остаются неизвестными.

