Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 14:36

IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян

IT-эксперт Кравцов: многие ИИ-сервисы Apple недоступны в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Многие сервисы Apple на базе искусственного интеллекта недоступны российским пользователям, заявил NEWS.ru член Совета директоров РОСА и Рутек Сергей Кравцов. При этом он отметил, что компания постоянно совершенствует свои продукты и тем самым привлекает аудиторию.

Операционная система iOS 26 выйдет 15 сентября. Сейчас уже доступны Release Candidate-версии. Она получила новый дизайн и пользовательский опыт, который Apple протягивает через все свои продукты, «приручая» пользователей. Компания продолжает методично улучшать характеристики устройств и операционной системы. Это классическая эволюция. Однако важно отметить, что многие сервисы искусственного интеллекта для российской аудитории недоступны, — объяснил Кравцов.

IT-эксперт подчеркнул, что новой линейки iPhone есть много преимуществ, среди них экраны с защитным покрытием и новые улучшенные камеры. Также, добавил он, Apple умело интегрирует свои продукты в одну экосистему.

Безусловно, компания Apple последовательно затягивает пользователей в свои экосистемы. В iPhone 17 появились новые камеры с увеличенными матрицами, улучшенные подходы к энергосбережению, новые модемы и процессоры, экраны с защитным покрытием от повреждений, обновленные корпуса и новые наушники. Экосистема Apple давит на рынок своей связанностью, и это у компании всегда получается виртуозно, — резюмировал Кравцов.

Ранее на ежегодной презентации компания Apple анонсировала смартфон iPhone Air с толщиной корпуса всего 5,6 миллиметра. Рамка устройства на 80% состоит из переработанного титана, что делает его не только исключительно прочным, но и самым легким и тонким смартфоном за всю историю бренда.

технологии
гаджеты
смартфоны
iPhone
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Геленджика
Делегация еще одной страны приедет в Москву на российско-арабский саммит
Минцифры пополнит белый список еще четырьмя сайтами
НАТО применила статью 4 в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
«Не собираюсь лезть»: Кадыров о работе племянника в бывшем «Даноне»
Осудившая СВО мать Тарасовой объявилась после ее задержания с наркотиками
ЕАЭС может пополниться еще одним государством
«Баба с возу — кобыле легче»: депутат о закрытии всех японских центров в РФ
Американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом
Бывший директор авиазавода возглавил производителя Aurus
В СПЧ напомнили, куда жаловаться на подозрительных мигрантов
IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян
Путин объяснил, что представляет собой забота о бойцах СВО
Стало известно о почти полном обрушении горящего в Подмосковье склада
В Иране прояснили ситуацию с доступом МАГАТЭ на ядерные объекты
Дома у убитой афроамериканцем украинки заметили лозунг Black lives matter
Мясо в тесте: как пельмени, манты и чебуреки покорили мир
Россия потребовала от ООН доказательств по событиям в Буче
«Неслучайно выходят на улицы»: политолог о массовых протестах во Франции
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки
Россия

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.