IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян

Многие сервисы Apple на базе искусственного интеллекта недоступны российским пользователям, заявил NEWS.ru член Совета директоров РОСА и Рутек Сергей Кравцов. При этом он отметил, что компания постоянно совершенствует свои продукты и тем самым привлекает аудиторию.

Операционная система iOS 26 выйдет 15 сентября. Сейчас уже доступны Release Candidate-версии. Она получила новый дизайн и пользовательский опыт, который Apple протягивает через все свои продукты, «приручая» пользователей. Компания продолжает методично улучшать характеристики устройств и операционной системы. Это классическая эволюция. Однако важно отметить, что многие сервисы искусственного интеллекта для российской аудитории недоступны, — объяснил Кравцов.

IT-эксперт подчеркнул, что новой линейки iPhone есть много преимуществ, среди них экраны с защитным покрытием и новые улучшенные камеры. Также, добавил он, Apple умело интегрирует свои продукты в одну экосистему.

Безусловно, компания Apple последовательно затягивает пользователей в свои экосистемы. В iPhone 17 появились новые камеры с увеличенными матрицами, улучшенные подходы к энергосбережению, новые модемы и процессоры, экраны с защитным покрытием от повреждений, обновленные корпуса и новые наушники. Экосистема Apple давит на рынок своей связанностью, и это у компании всегда получается виртуозно, — резюмировал Кравцов.

Ранее на ежегодной презентации компания Apple анонсировала смартфон iPhone Air с толщиной корпуса всего 5,6 миллиметра. Рамка устройства на 80% состоит из переработанного титана, что делает его не только исключительно прочным, но и самым легким и тонким смартфоном за всю историю бренда.