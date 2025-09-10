Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 12:41

Артемий Лебедев раскрыл, в чем предназначение России

Блогер Лебедев: России суждено быть лидером в инновациях

Предназначение России заключается в том, чтобы быть в авангарде изобретений и нововведений, заявил в обзоре новостей в соцсети «ВКонтакте» блогер и дизайнер Артемий Лебедев. По его словам, страна открывает технологии, а потом другие государства следуют за ее примером.

Мы сами открываем биометрию <...>, [а нам] говорят, что нельзя так делать в цивилизованном мире. А потом [присоединяются] все остальные ребята, которые рассказывают нам, как надо жить, — сказал Лебедев.

Ранее Лебедев заявил, что люди, постоянно спрашивающие совета у нейросетей, демонстрируют собственную «неполноценность» и неумение мыслить независимо. Такие личности не способны самостоятельно принимать решения, считает он.

До этого Лебедев высказал мнение, что признание традиционных гендерных ролей поможет повысить демографию в стране. По его словам, люди перестанут стесняться традиционного образа жизни, что приведет к увеличению рождаемости.

Кроме того, блогер заявил, что люди старше 45 лет меньше подвержены стрессу. По его словам, в этом возрасте получают больше удовольствия от работы и меньше подвержены стрессу по сравнению с молодыми коллегами.

